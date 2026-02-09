Haberler

İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası şehir dışına çıkan Adıyamanlıların geri dönüşü hızlandı. 2025 itibarıyla Adıyaman nüfusu, bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 617 bin 821 olurken; Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü'nün nüfusu 6 bin 681 ile Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak kayıtlara geçti.

6 Şubat depremlerinin ardından şehir dışına çıkmak zorunda kalan Adıyamanlıların kente geri dönüşü hızlanırken; Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü'nün nüfusu 6 bin 681 ile Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak kayıtlara geçti.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem sonrası geçici olarak başka illere yerleşen binlerce yurttaşın, kalıcı konutların tamamlanması ve altyapı hizmetlerinin devreye girmesiyle birlikte kademeli olarak memleketlerine döndüğü bildirildi.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK KÖYÜ ADIYAMAN'DA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 nüfus verilerine göre, Türkiye'nin en kalabalık köyü ise İpekli Köyü oldu. Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü'nün nüfusu 6 bin 681 olarak açıklandı. Bu rakam, birçok ilçe nüfusunu geride bırakmasıyla dikkati çekti.

BAZI KÖYLER TAMAMEN BOŞALDI

Öte yandan TÜİK'in açıkladığı veriler, Türkiye genelinde kırsal nüfustaki çarpıcı değişimi ortaya koydu. Verilere göre Türkiye nüfusu 2025 yılında 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Ancak birçok köyde nüfusun hızla azaldığı, bazı köylerin neredeyse tamamen boşaldığı görüldü.

Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 kişi olarak hesaplandı. Buna karşılık bazı köylerde nüfus 10 kişinin altına düşerken, üç köyde yalnızca 1'er kişinin yaşadığı tespit edildi.

En az nüfuslu köyler şöyle sıralandı: Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez), Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık), Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan).

Kaynak: ANKA / Yerel
