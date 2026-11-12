Adını taşıyan okulda Şehit Gökhan Yavuz için mevlit okutuldu

2007 yılında Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz, Eskişehir'de adını taşıyan okulda düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Eskişehir'in Sakintepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen anma programına; Eskişehir Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz ve tüm şehitler için mevlit okutularak dualar edildi. Protokol üyeleri, program boyunca şehit ailesiyle yakından ilgilenerek taziye ve minnet dileklerini iletti. Mevlit programı, yapılan ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı