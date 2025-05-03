Adilcevaz'da Yağmur ve Fırtına ile Geceyi Aydınlatan Şimşekler
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına sonrası gökyüzünde çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Uzun süre süren fırtına, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, etkili olan yağmurun ardından çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Adilcevaz'da etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, gece saatlerinde çakan şimşekler, adeta geceyi gündüze çevirdi. Şimşeklerin çakması sırasında meydana gelen manzara ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel