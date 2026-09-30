Adana Yüreğir'de tarihi Üçok mezar taşı çalındı, tarihçi Yurtsever tepki gösterdi

Adana'da Oğuz Türkmen Üçok boyuna ait olduğu belirtilen tarihi mezarlıkta, üzerinde ok işareti bulunan mezar taşı çalındı. Mezarı geçtiğimiz yıl ziyaret eden tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, bu yıl yeniden geldiğinde tarihi mezar taşının yerinde olmadığını fark etti. Yurtsever, taşın götürülmesinin tarihe ve kültürel mirasa yönelik büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi'ndeki Oğuz Türkmen Üçok Mezarlığı'nda meydana geldi. Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, geçtiğimiz yıl ziyaret ettiği mezarlığa bu yıl yeniden geldiğinde, üzerinde Üçok işareti bulunan tarihi mezar taşının yerinde olmadığını gördü.

"Bu bir soygundur"

Mezarlığın Çukurova tarihindeki önemine dikkat çeken Yurtsever, "Burası tarihi Oğuz Türkmen Üçok Mezarlığı'dır. 1240 yıllarında Oğuz Türkmen Üçok boyundan Yüreğir Ramazanoğulları, Çukurova'yı fethettiklerinde bu bölgeye yerleştiler. Üçok Oğuz Türkmen olmasının anısına buradaki mezarlara Üçok işaretleri koyuldu" dedi.

Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen mezarların günümüze kadar ulaştığını belirten Yurtsever, "Ama bugün geldiğimizde çok önemli olan mezar taşının yerinden alınıp götürüldüğünü gördüm. Kim yaptı bilmiyoruz ama bu bir soygun. Bu yapılan tarihe saygısızlıktır. Çukurova'nın fethinde çok kıymetli bir belgenin yok edilmesi üzüntü verici. Müdahale edip buraya sahip çıkmak gerekiyor" diye konuştu.

"Tarihi belge yok edildi"

Taşın neden yerinde olmadığı konusunda akla gelen ilk ihtimalin götürülmesi olduğunu ifade eden Yurtsever, "Tarihi mezardaki o taş neden orada yok? Akla ilk gelen cevap, o taşın oradan alınıp götürülmesidir. O mezar taşının değerli olduğunu düşünen cahil kişi alıp götürmüş. Ben daha önce defalarca geldim ama bu geldiğimde yerinde yoktu" ifadelerini kullandı.

Yurtsever, tarihi mezarlığın ve kalan mezar taşlarının korunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı