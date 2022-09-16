Adana yerel: Seyhan Belediyesi'nden Farkındalık Yaratan Etkinlik

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ve gençlerle birlikte Karataş Kumluk Tabiat Parkı'nda çöp topladı, temiz bir dünya mesajını yineledi.

"15 Eylül Dünya Temizlik Günü"nde toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, belediye bürokratları ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, gönüllülerle ile birlikte saflığın ve temizliğin simgesi olan beyaz renkte tişörtler giyip, çöp topladılar.

Kumluk Tabiat Parkı'ndaki etkinliğe, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe de sonradan katılarak destek verdi.

Etkinlikle toplumsal duyarlılığı artırmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Akay, temizliğin önemini vurguladı.

Canlıların üzerinde yaşadığı dünyanın temizlik konusunda çok ciddi sorunları olduğuna işaret eden Başkan Akay, "Bu sıkıntıların giderilmesi lazım. Öncelikle kirliliği meydana gelmeden önlememiz, bize her tür nimeti sunan doğayı kirletmememiz gerekiyor. Çünkü kirlettiğimiz dünyada ne sağlıklı ne de mutlu yaşayabilmemiz mümkün değil. Ayrıca kirliliği temizlemek için de çok ciddi oranda enerji ve kaynak kullanmak zorunda kalıyoruz. Yapmamız gereken en önemli şey çevreyi, doğayı kirletmemek, temiz tutmak" diye konuştu.