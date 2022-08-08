Adana haberi! Çukurova Belediyesi Kreşleri İçin Kuralar Çekildi

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde eğitim görecek çocuklar, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in hayata geçirdiği Gülen Yüzler Semt Kreşleri için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde yapılan kura çekimine, Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Özgen ve Tesisler Müdürü Tahsin Akış nezaret etti. Heyecanlı olduğu gözlenen veliler, kurada çocuklarının adı çıkınca büyük sevinç yaşadı.

Çalışan kadınların en büyük sorununun çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir yer bulmak olduğunu belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bundan dolayı göreve gelir gelmez Gülen Yüzler Semt Kreşleri açmaya başladık. Geçen zaman içinde kreşlerimizin sayısı 8 oldu. 9'uncu kreşimizi de yakın zamanda açacağız. Hem eğitim olarak üst düzey hizmet veriyoruz hem de fiyatlarımız çok uygun. Bundan dolayı kreşlerimiz hemşehrilerimiz tarafından tercih ediliyor. Kreşlerimize gösterilen ilgi bizi yeni kreşler açmaya itiyor. Bunu da yapacağız" dedi.