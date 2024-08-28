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Adana, sağlık turizmi açısından öncü kentlerden biri olma yolunda ilerliyor

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sağlık alanında yaşanan gelişmelerle Adana'nın özellikle sağlık turizmi açısından bölgenin ve ülkenin öncü kentlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sağlık alanında yaşanan gelişmelerle Adana'nın özellikle sağlık turizmi açısından bölgenin ve ülkenin öncü kentlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Vali Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdürlüğün genel durumu, vatandaşlarımıza sunulan hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar'dan bilgi aldı. Aldığı bilgiler sonrasında kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Köşger, diğer hizmet alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da el birliğiyle, ilimiz genelinde en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması hepimizin ortak amacıdır diyen Vali Köşger, "Son yıllarda sağlık hizmetleri alanında tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yapılan yatırımlarla kalite daha da arttı. İlimizin donanımlı hastanelere ve başarılı personellere sahip olmasından dolayı çevre illerden ve yurt dışından da pek çok hasta ilimize gelerek sağlık hizmeti almaktadır. Sağlık alanında yaşanan gelişmelerle Adana, özellikle sağlık turizmi açısından bölgemizin ve ülkemizin öncü kentlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bizler de Adana'mızın sağlık alanında daha ileri seviyelere yükselmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarımızın zaman ve mekan gözetmeksizin insanları sağlığına kavuşturmak ve onların hayatlarını kurtarmak için gösterdikleri insanüstü gayret ve fedakarlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyleyen Vali Köşger, özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür edip başarılar diledi.

Ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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