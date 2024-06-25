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Adana Havalimanı'nda Hacılar İzdihama Neden Oldu

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Suudi Arabistan'dan dönen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk Adana Havalimanı'nda izdihama neden oldu. Hacılar valizlerini platformun üzerine çıkarak aradı.

Suudi Arabistan'da ibadetlerini gerçekleştirerek yurda dönen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk Adana Havalimanı'nda izdihama neden olurken, hacılar valizlerini platformun üzerine çıkarak aradı.

Adana'da hacdan dönen vatandaşlar havalimanında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Suudi Arabistan dönüşünde Adana Havalimanı'na inen binlerce hacı ile onları karşılamaya gelen yakınları nedeniyle bagaj teslimlerinde yavaşlama ve aksamalar meydana geldi. Bagaj teslim bölümünde başlayan yoğunluk havalimanının giriş ve çıkış bölümlerinde de sürdü. Binlerce vatandaşın havalimanında oluşturduğu yoğunluk, içeride hacılar, dışarıda ise onları bekleyen yakınları ile uzun süre devam etti.

Hacılar bagajların taşındığı bandın üzerine çıktı

Yoğunluk nedeniyle bagajların taşındığı bant üzerinde de aksama yaşandı. Valizlerin taşındığı bandın bir süreliğine durması üzerine bagajlarını teslim almak üzerine bandın etrafında bekleyen hacılar valizlerini bulmak için yoğun uğraş verdi. Bandın üzerine çıkan hacıların bagajlarını aradığı görüntüler ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adana Havalimanı Suudi Arabistan Adana Yerel Yaşam Güncel Haberler

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