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Adana haberi... Kozan'da bozulan yollar onarılıyor

Yerel Haberler

Adana haberi... Kozan'da bozulan yollar onarılıyor

Adana yerel haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan yollar onarılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan yollar onarılıyor.

Kozan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiye şefliği ekipleri, Tufanpaşa Mahallesindeki sokaklarda parke tamiratı, Türkeli Mahallesinde yama çalışması ile Ağlıboğaz Mahallesinde mıcır asfalt serme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefi Saycan Say, geçen yıl Türkeli Mahallesi sokaklarında asfalt çalışmalarını bitirdiklerini hatırlatarak, "Fakat doğalgaz nedeniyle bu sene yollar kazıldı. Tamiratını yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kozan'daki sokaklar Kozan Belediyesi, cadde ve bulvarlar Adana Büyükşehir Belediyesi çalışma ağında. Biz sokaklarda çalışmalarımıza hem parke tamiratı, hem asfalt yama hem de mıcır asfalt olarak devam ediyoruz. Başkanımızın talimatı ile kısa süre içerisinde bitireceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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