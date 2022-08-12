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Adana haberi! Emekli eski Adana Müftüsü Mehmet Barış vefat etti

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Adana haberi! Emekli eski Adana Müftüsü Mehmet Barış vefat etti

Adana haberler... Emekli eski Adana Müftüsü Mehmet Barış (78) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Emekli eski Adana Müftüsü Mehmet Barış (78) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Adana Şehir Hastanesi'nde saat 00: 55 sularında vefat ettiği bildirilen Barış'ın cenazesi bugün Adana Merkez Camii'nde İkindi Namazı sonrası Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 1944 yılında doğdu. İmam Hatip olan babasından ilk eğitimini almış; sırasıyla Elazığ İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine Tekirdağ'ın Pehlivanköy İlçe Müftülüğünde vaiz olarak başladı, daha sonra sırasıyla Tunceli Pertek ve Bursa İnegöl müftüsü olarak görev yaptı. Bitlis, Yozgat ve Kahramanmaraş illerinde müftülük hizmetlerinde bulundu, 2009'da Adana İl Müftülüğünden yaş haddinden dolayı emekliye oldu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehir Hastanesi Mehmet Barış Adana Yerel Haberler

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