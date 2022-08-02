Adana yerel: Çukurova 100.Yıl Cemevi'nde Muharrem Oruçları Açıldı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi, Muharrem ayının ilk günlerinde tutulan yas ve matem oruçları için iftar yemeği düzenledi. 100. Yıl Cemevi'nde düzenlenen iftar yemeğine vatandaşın katılımı yoğun oldu.

Etkinliğe katılan Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, Kerbela'da yaşanan acıları bir kez daha hatırladıklarını ve bu yasları unutturmayacaklarını söyleyerek, matem oruçlarının hak katında kabul olmasını diledi.

Anadolu Alevileri tarafından 12 İmam'a adanması nedeniyle Muharrem ayının ilk 12 gününde tutulan yas ve matem oruçları için, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi, 100. Yıl Cemevi'nde iftar yemeği düzenledi. Çok sayıda vatandaşın yanı sıra etkinliğe, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, CHP İl Başkan Yardımcısı Halit Atik, CHP Çukurova Belediyesi Meclis üyesi Abeydullah Kolcu ve Zeki Eren, Çukurova belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Özgen, Ceyhan Vakıf Şube Başkanı Bahadır Odabaşı, Serin Yaylalılar Dernek Başkanı Sıtkı Keskin ile vakıf üyeleri katıldı.

"MARAŞ, SİVAS VE ÇORUM'DA YAŞANANLAR DA BİR KERBELA'DIR"

Matem oruçları için bir araya gelen Alevi vatandaşlar, bağlama eşliğinde türküler söyledi. Daha sonra dedelerin dualarıyla yas ve matem oruçlarını açan misafirler, yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için dilek tuttu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi Başkanı Saim Yılmaz, "12 gün boyunca sessiz, sedasız, şatafatsız, israfsız, gösterişten uzak, mazlumların masumiyet duygusu için oruç tutacağız. Burada Kerbela hakikatini ve bugüne ulaştırdığı mesajları anlamak için toplandık. Ama ne yazık ki günümüzde Kerbela benzer olaylar yaşanmaya devam ediyor. Maraş, Sivas ve Çorum'da yaşananlar da bir Kerbela'dır. Bunların son bulması için dualarımızı ediyor, ellerimizi hakka açıyoruz" dedi.

Matem ve yas gününde konuşan Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin ise "Kerbela'da yaşananları unutmak mümkün değil, asırlar geçse de bu acıları unutmayacağız. Burada bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Provokasyonlar bugüne kadar hep yaşandı, bizler ne Sivas'ı unuttuk ne Maraş'ı ne de Çorum'u. Provokasyonlara gelmeden yolumuza devam edeceğiz. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi, incinsen de incitme diyorum. Bu çok değerli anlayışın temsilcilerini selamlıyorum, oruçlarınız hak katında kabul olsun" dedi.