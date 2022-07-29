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Adana haber! Pozantı'da '5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvası' Başladı

Adana haber! Pozantı'da '5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvası' Başladı

Adana haberler... Pozantı Belediyesi tarafından Pozantı Kongresi'nin 102’inci yıl dönümü anısına düzenlenen “5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvası” başladı.

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Pozantı Belediyesi tarafından Pozantı Kongresi'nin 102'inci yıl dönümü anısına düzenlenen "5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvası" başladı.

Belediye tarafından Kamışlı Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen turnuvaya, 12 takım katıldı. Turnuva, Pozantı Belediyesi ve Yağlıtaş takımı arasında oynanan müsabaka ile başlarken; maçın başlama vuruşunu Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Kamışlı Mahalle Muhtarı Mehmet Öner birlikte yaptı.

Karşılaşmalar öncesinde açıklama yapan Başkan Çay, şunları söyledi:

"Pozantı Kongresi'nin 102'inci yıldönümü anısına düzenlediğimiz '5 Ağustos Kongresi Futbol Turnuvası'na coşku içerisinde katılım sağlayan takımlarımıza teşekkür ediyor, ter dökecek tüm oyunculara ise başarılar diliyorum. Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde ekip olmak, omuz omuza vermek ve başarılara ulaşmak. Şu yaz aylarında hem bir araya gelip hem de spor amaçlı bu faaliyete katılan gençlere teşekkür ediyorum. İnşallah herhangi bir sakatlık ve olumsuz bir durum olmadan turnuvamızı tamamlarız. 17 Ağustos'a kadar devam edecek olan heyecan ve coşku içerisinde geçen müsabakalarımıza tüm halkımızı davet ediyorum"

ANKA / Yerel

Mustafa Çay Futbol Çay Yerel Haberler

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