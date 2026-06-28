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Feke'de ev yandı

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Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'nın Feke ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

İlçedeki Gedikli Mahallesi'nde İbrahim Gök'e ait evde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasına vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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