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Koruma altındaki çocuklar deniz kampında moral depoladı

Koruma altındaki çocuklar deniz kampında moral depoladı
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Adana'da korunma ve bakım altında bulunan kız çocukları, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen deniz kampında sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Adana'da korunma ve bakım altında bulunan kız çocukları, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen deniz kampında hem eğlendi hem de sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde korunma ve bakım altında bulunan kız çocukları, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen Yıldırım Beyazıt Deniz Kampı'na katıldı.

Görevli personelin eşlik ettiği kampta çocuklar, deniz etkinliklerinin yanı sıra çeşitli oyunlar, şarkılar ve sosyal etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düzenlenen etkinliklerle çocukların sosyal becerilerinin, özgüvenlerinin ve paylaşım duygularının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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