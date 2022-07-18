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Adana'da Yol ve Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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Adana'da Yol ve Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal ilçelerin çok sayıda noktasında devam eden ve sona eren asfalt-yol yapım çalışmaları şöyle:

Yüreğir; Çelemli, Kayarlı- Yukarıçiçekli yolu, Şahinağa-Solaklı, Yasemin Caddesi, Ceyhan; Fevzi Çakmak Bulvarı, Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı, İlhan Egemen Darendelioğlu Bulvarı, Oktar Cirit Caddesi, Üçdut-Yeşilova, Çiftlikler Mahallesi yolu, M. Sepetçioğlu Bulvarı, Emin Civelek Caddesi, Kozan; Postkabasakal, Şamlıoğlu Caddesi, Şehit Murat Özkozanoğlu Caddesi, Güneri, Yassıçalı, Ilıca, Saimbeyli; Çatak, İmamoğlu; Aliler – Yağızlar arası, Karaisalı; Kuzgun Mahallesi, Karataş; Sarımsaklı – Tabur Sahil Yolu, Yumurtalık; Sugözü – Demirtaş Mahallesi bağlantı yolu, Sarıçam; Ertuğrul Gazi Caddesi, Adnan Kahveci Bulvarı, Çınarlı Anayolu, Seyhan; Barbaros Caddesi ve Adana Çimento Fabrikası yolu.

ANKA / Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi Çelemli Ceyhan Yerel Haberler

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