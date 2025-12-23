Haberler

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 5 tutuklama

Güncelleme:
Adana'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda 156 bin 418 uyuşturucu hap ve 1,91 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

ADANA'da narkotik polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde 156 bin 418 uyuşturucu hap ile 1,91 gram esrar ele geçirilen şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, teknik ve fiziki takiple 1'i kadın 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki evlere eş zamanlı baskın yapan polis, şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 156 bin 418 uyuşturucu hap ile 1,91 gram esrar ele geçirdi. Emniyetteki sorgularında, uyuşturucu maddeleri kullandıklarını, satış yapmadıklarını öne süren 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
