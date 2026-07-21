Adana'da Bir Otomobilde 24 Kilo 600 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Adana'da narkotik ekiplerince durdurulan araçta 24 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
(ADANA) Haber: Erhan ÖZMEN
- Adana'da emniyet ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 24 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Seyhan ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 24 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: ANKA