Haberler

Adana'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle 'bici bici' satışları başladı

Adana'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle 'bici bici' satışları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Adana'da geleneksel soğuk tatlı bici biciye talep arttı. Seyyar tezgahlarda satışlar hareketlenirken, işletmeciler ve vatandaşlar bu lezzetin serinletici özelliğine dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesiyle birlikte, Adana'da kente özgü soğuk bir tatlı olan bici bici tüketimi arttı. Sıcaklık artışına paralel olarak, Seyhan Nehri ve Baraj Gölü kıyılarında kurulan tezgahlardaki satışlarda hareketlilik yaşanıyor.

Termometrelerin yukarılara tırmandığı kentte, bunaltıcı sıcaktan kaçan vatandaşlar serinlemek için soluğu nehir ve göl kenarındaki seyyar tezgahlarda alıyor. Adana'nın kavurucu yaz günlerinde hem yerli halkın hem de kente gelen turistlerin ilk tercihi olan bu geleneksel lezzet, ferahlatıcı özelliğiyle yoğun talep görüyor.

" Adana'da en çok yazın tüketilen tatlı türü bici bicidir"

İşletme sahiplerinden olan Hicabi Sarsal, " Adana'da en çok yazın tüketilen tatlı türü bici bicidir. Bici bici bu sıcak mevsimlerde, sıcak aylarda çok güzel serinleme tatlısıdır. Yerli yabancı turistlerin, Adanalıların her akşam düzenli tükettiği bir tatlıdır bici bici. Bici bici nişasta muhallebisinden yapılır. Özü odur. Nişasta muhallebisinin üstüne pudra şekeri. Pudra şekerinin üstüne biraz buz, biraz gül suyu. Bunlardan dolayı bici biciyi Adana'ya gelen dışarıdan yerli yabancı turistlere öneririz yani. Adana kültürünü yansıtıyor. Şalgam nasıl tescillenmişse, bici bicinin de tescillenmesini bekliyoruz en kısa zamanda" ifadelerini kullandı.

"Adana'nın sıcaklarında yenilebilecek tek şey bence"

Müşterilerden olan Elif Eseni "Adana sıcaklarında, bayıltıcı sıcaklarının ardından yani güzel bir serinletecek yiyecek diyeyim. Gül suyu, pudra şekeri, muhallebisi yani böyle. Adana'nın sıcaklarında yenilebilecek tek şey bence. Sıcaklara en iyi gelebilecek bir tatlı. Türkiye'de bilmeyen çok insan var. Gerçekten bu lezzetten mahrumlar. Yani onlara da öneririm. Ankara, İstanbul tarafı daha çok bilmiyor. Taşköprü'müz, manzara eşliğinde yenilebilir" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi

Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi! Artık bu havalarından eser yok
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünyayı tedirgin eden uyarı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim

Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler
Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu

Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu
Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti

Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti
Esra Ezmeci cezaevinden gelen mektubu anlattı: Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza 'Güle güle' dediler

Kıyıma başladı! İki yıldıza "Güle güle" dedi bile