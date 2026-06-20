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Artan sıcaklıklar dondurmalı tatlılara ilgiyi arttırdı

Artan sıcaklıklar dondurmalı tatlılara ilgiyi arttırdı
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Adana'da 35 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar, şerbetli tatlılar yerine dondurmalı künefe, katmer ve meyveli tatlılara yöneldi. İşletmeler menülerini serinleten lezzetlerle zenginleştirdi.

Adana'da etkisini artıran sıcaklar nedeniyle vatandaşlar, dondurmalı tatlılara yöneldi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da 35 derecenin üzerinde seyreden sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırırken, vatandaşlar özellikle dondurmalı tatlılara yoğun ilgi gösteriyor. Artan talep üzerine birçok işletme de menülerini yaz sezonuna özel serinleten tatlılarla zenginleştirmeye başladı. Tatlı işletmecisi Zeynep Geyik, müşterilerini serinletmek amacıyla menüye dondurmalı künefe, dondurmalı katmer ve çeşitli meyveli tatlı alternatifleri eklediklerini söyledi. Geyik, özellikle yaz aylarında hafif ve ferah tatlılara ilginin belirgin şekilde arttığını ifade etti.

Şerbetli tatlıların yerini serinleten lezzetler aldı

İHA muhabirine konuşan tatlıcı Zeynep Geyik, yaz aylarında ağır şerbetli tatlılar yerine dondurmalı ürünlerin daha fazla tercih edildiğini belirterek, "Adana sıcakları kendini iyice hissettirmeye başladı. İnsanlar doğal olarak daha serinletici tatlara yöneliyor. Biz de bu talebe karşılık menümüzde dondurma ağırlıklı ürünlerin sayısını artırdık. Künefeye, katmere ve farklı tatlı çeşitlerine dondurma ekleyerek yeni sunumlar hazırlıyoruz" dedi.

Müşterilerin özellikle dondurmalı ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Geyik, "Yaz sıcağında ağır tatlılar yerine daha hafif alternatifler ön plana çıkıyor. Biz de hem göze hem damağa hitap eden, serinletici ürünler hazırlıyoruz. Menümüzdeki çeşitlilik arttıkça müşteriler seçim yapmakta bile zorlanıyor. Adana'nın sıcak iklimine uygun, ferahlatıcı tatlılar sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dondurmalı tatlı yemeye gelen Suna Yılmaz isimli vatandaş, "Dondurmalı tatlı yemekten keyif alıyorum. Böyle sıcaklarda çok hafif oluyor ve herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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