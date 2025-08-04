Adana'da Sıcaklar Çocukları Tehlikeye Atıyor

Adana'da bunaltan sıcakta serinlemek isteyen çocukların iş makinesine çıkıp sulama kanalına atlaması tehlike oluşturdu.

Kentte etkili olan Afrika ve Basra sıcaklarından dolayı vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye geçtiği kentte serinlemek isteyen çocuklar tehlike oluşturuyor. Sulama kanalına girerek serinleyen çocuklar bu kez kanal kenarına yaklaşan bir iş makinesini tramplen gibi kullandı. İş makinesinin üzerine çıkan çocukların tehlikeye aldırmadan sulama kanalına atlayarak yüzmesi görenleri hayrete düşürdü. Her yıl çoğu çocuk olmak üzere ortalama 25 kişinin boğulduğu sulama kanalında çocuklar tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam etti. - ADANA