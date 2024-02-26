Adana'da okul bahçesine düşen molozlar öğrencileri ve velileri tedirgin etti

Adana'da okulun yanı başındaki ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında okul bahçesine düşen molozlar hem öğrencileri hem de velileri tedirgin etti. Öğrencilerin yıkım sırasındaki korkusu kameralara anbean yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana'da binlerce bina ağır ve orta hasarlı olurken, binaların yıkımı hızla devam ediyor. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'ndeki ağır hasarlı Arık Apartmanı'nın yıkımı nedeniyle de Meryem Mehmet Kayhan Ortaokulu'nun bahçesine moloz parçaları düştü.

Moloz parçaları bahçeye düşerken öğrenciler ise büyük korku yaşadı. O korku ve panik anları anbean kameralara yansıdı.

Korku ve panik yıkım saatini değiştirdi

Öğrencilerin korku ve paniği üzerine firma, yıkımı öğrencilerin dersi bittikten sonra yapmaya başladı.

"Çocuklarımız korkuyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan veli Zeynep Güney, "Burada geçtiğimiz gün yapılan yıkımda moloz parçaları hep bahçeye düştü. Normal şartlarda bu yıkımın saat 14.00'da yani öğrenciler okuldan çıktıktan sonra başlaması lazım ancak firma yıkımı 30 dakika önce başlattı ve çocuklarımız hep korktu. Bu okulda okuyan bazı öğrenciler zaten depremde hayatını kaybetmişti. Çocuklarımız onların acılarını halen unutamamışken böyle bina yıkımını da görmeleri onları korkutuyor" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise yıkım nedeniyle korktuklarını söyledi. - ADANA