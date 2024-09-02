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Adana'da Motosiklet Kazası: Aileler Önlem Alınmasını İstiyor

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Adana'da motosiklet ile seyir halindeyken atık su kanalına düşerek hayatını kaybeden Emre Tokgöz ve Şahin Adın'ın anneleri, evlatlarının öldükleri yerden ayrılmıyor. Aileler, başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi alınmasını talep ediyor.

Adana'da motosiklet ile giderken atık su kanalına düşerek hayatını kaybeden Emre Tokgöz ve Şahin Adın'ın anneleri gözyaşlarıyla evlatlarının öldükleri yerden bir an olsun ayrılmıyor. Aileler, evlatlarının öldüğü 'ölüm yolu'nda başka kazaların olmaması için güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Olay, geçen 12 Ağustos sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 ET 759 plakalı motosikleti süren Emre Tokgöz (18) yolun bittiğini fark etmeyerek, arkasında oturan Şahin Adın (19) ile birlikte sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emre Tokgöz ve Şahin Adın toprağa verilirken aileleri de geçtiğimiz gün 'ölüm yolu' olarak adlandırdıkları yolda toplandı. Aileler, yolda eylem yapıp evlatlarının hayatını kaybettiği noktada başka kimsenin canının yanmaması için önlem alınmasını istedi.

Ön otopsi raporu da çıktı

Öte yandan, Şahin Adın ve Emre Tokgöz'ün ön otopsi raporu da çıktı. Raporda, 2 gencin sulama kanalındaki az miktar suda boğularak hayatını kaybettikleri belirtildi.

"Başka kimse ağlamasın"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Şahin Adın'ın annesi Sabahat Adın, "Benim tek derdim başka anneler burada ağlamasın. Burada ihmalkarlık çok. Bu yolun bitimi belli değil. Allah rızası için bir an önce bu yol yapılsın başka kimse ağlamasın. Burada çok fazla kişi hayatını kaybetmiş. Biz başımıza gelene kadar bilmiyorduk. Sürekli aynı kazalar oluyormuş burada" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Hiçbir tabela yok, levha yok"

Emre Tokgöz'ün babası Hakan Tokgöz ise yolun çok tehlikeli olduğunu anlatarak, "Bizden sonra bu yolda 1 kişi daha öldü. Buraya bir an önce kim önlem alırsa alsın. Sözün bittiği yer burası. Hiçbir tabela yok, levha yok. Çocuklarımız yolun bittiğini fark etmiyor" dedi.

Emre'nin annesi Ayşe Tokgöz ise, "Başka anneler, babalar üzülmesin. Çocuğum bu yolu biliyordu ama hiçbir önlem olmaması sonucu kaza yaptılar ve evlatlarımız öldü" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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