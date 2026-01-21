Yaşları küçük, yürekleri büyük

Adana'da aynı apartmanda oturan 4 ilkokul öğrencisi, müzik çalıp turunç ve bileklik satıp topladıkları paraları, eczanede lösemili çocuklar için para toplanan kumbaraya attı. Çocukların bu örnek davranışı, 'iyiliğin yaşı yok' dedirterek gönüllere dokundu.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Uslu (12), Nisa Cemre Durmaz (11), Ayaz Kağan Kara (10) ve Saime Kara (8), lösemili çocuklara destek olmak için harekete geçti. Aynı apartmanda büyüyen 4 arkadaş, önce ailelerinin de desteğiyle evlerinde bileklik yaptı, ardından bahçeden turunç toplayarak satışa çıkardı. Çocuklar bununla da yetinmedi, apartmanın önünde müzik çalıp komşularından ve çevredeki vatandaşlardan harçlık toplayarak bağış miktarını artırdı.

Topladıkları bin 580 lirayı elleriyle eczaneye götüren minik öğrenciler, lösemili çocuklar için oluşturulan bağış kumbarasına tüm birikimlerini attı. O anlara şahit olanlar duygulanırken, çocukların bu davranışı mahallede takdir topladı. Durumdan haberdar olan LÖSEV ekibi, çocuklara 'teşekkür belgesi' düzenleyerek anlamlı bir hatıra bıraktı.

"LÖSEV'li kardeşlerimizin yanında olmayı düşündük"

Bağış için büyük heyecan yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Oğuzhan Uslu, "Bahçemizden toplayıp turunç sattık. Lösemili kardeşlerimizin yanında olmayı düşündük. Lösemili çocukların bize desteği lazım. Topladığımız paraları getirip LÖSEV'in kumbarasına attık" ifadelerini kullandı.

"Yardım olsun diye yaptık"

Nisa Cemre Durmaz ise amaçlarının sadece destek olmak olduğunu vurgulayarak, "Biz bahçeden turunç toplayıp sattık. Evden bir şeyler getirdik. Fındık sattık, şeker sattık, para topladık ve buraya geldik, kumbaraya attık. Lösemili çocuklara yardım olsun dedik" diye konuştu.

"Yine toplanıp tekrar bağış yapacağız"

Ayaz Kağan Kara ve Saime Kara da yardımlarının devam edeceğini belirterek, "Ben müzik çalarak para topladım, kardeşim de bileklik yapıp sattı. Topladığımız paraları kumbaraya attık. Lösemili çocukların ihtiyacı olduğu için böyle bir şey yaptık. Arkadaşlarımızla toplanıp tekrar lösemili kardeşlerimiz için bağışta bulunacağız" dedi.

"Çocuklar kendi aralarında karar verip iyilik için yarıştılar"

Nisa Cemre Durmaz'ın annesi Fulya Durmaz ise çocukların tamamen kendi istekleriyle bu yola çıktığını anlatarak şunları söyledi:

"Çocuklar kendi aralarında oyun oynarken para toplamaya başladılar. Bahçeden turunç topladılar, evden çikolata getirdiler, bileklik sattılar ve melodikayla müzik çalarak para toplayınca faydalı bir şeyler yapmaya karar verdiler. Lösemili kardeşleri için bağış yapmak istediler ve bunu yaptılar. İki gün boyunca güzel para topladılar, daha sonra eczanemize teslim ettiler. LÖSEV'den teşekkür belgesi geldi. Okullarına geldiler, çocuklarımızı çok güzel heveslendirdiler." - ADANA