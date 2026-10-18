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Adana'da mevsimlik işçi çocuklarına gönüllü palyaçolardan moral etkinliği düzenlendi

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Adana'da mevsimlik işçi çocuklarına gönüllü palyaçolardan moral etkinliği düzenlendi
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde çadır ve konteynerlerde kalan mevsimlik işçi ailelerin çocukları için gönüllü palyaçolar moral etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar oyunlar oynayıp dans etti; yüz boyama ve balon yapıldı, hediye, yiyecek ve tatlı verildi.

Adana'da çadır ve konteynerlerde kalan mevsimlik işçi ailelerin çocuklarına yönelik gönüllü palyaçolar tarafından moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Yüreğir ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların keyifli vakit geçirmesi amacıyla çeşitli aktiviteler yapıldı. Gönüllü palyaçolardan oluşan bir grup tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde oyunlar oynayıp dans etti.

Etkinlik kapsamında çocuklara sosis balon ve yüz boyama uygulamaları yapılırken, puzzle ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Palyaçoların düzenlediği oyunlara katılan çocuklar, etkinlik boyunca gönüllerince eğlendi.

Çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklara yiyecek, içecek ve tatlı da ikram edilirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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