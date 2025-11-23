Adana'da Kedi ve Köpekler için Kimliklendirme Zorunluluğu!

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 5 Mart 2025 tarihinde çıkan yasa gereği tüm kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için son tarihin 31 Aralık olduğunu bildirdi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 5 Mart 2025 tarih ve 32832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında ev hayvanlarına yönelik kimliklendirme zorunluluğuna dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Yapılan düzenlemeye göre, tüm kedi ve köpek sahiplerinin, bakanlıkça yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlükleri ile kurum, kuruluş ve serbest çalışan veteriner hekimlere başvurarak, her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirip kayıt altına aldırmaları gerekiyor. Hayvanseverlerin, sahip oldukları her yaştan kedi ve köpekler için kimliklendirme ve kayıt işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekmektedir." - ADANA