Adana'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

ADANA'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun şoförü S.Y. yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. S.Y yönetimindeki 33 DLD 23 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),