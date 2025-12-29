Haberler

Merdiven altı muayenelerden 4 bin 655 kaçak ilaç ele geçirildi

Merdiven altı muayenelerden 4 bin 655 kaçak ilaç ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da merdiven altı muayeneye düzenlenen operasyonda 4 bin 655 adet kaçak ilaç ve 1.470 adet tıbbi cihaz ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da merdiven altı 2 muayeneye yapılan operasyonda antibiyotik, serum ve ağrı kesici gibi 4 bin 655 adet kaçak ilaç ve bin 470 adet tıbbi cihaz ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bulunan merdiven altı 2 muayeneye baskın yaptı. Yapılan baskında kaçak olduğu tespit edilen antibiyotik, ağrı kesici, serum gibi 4 bin 655 adet ilaç ele geçirildi. Muayenelerde ilaçların yanı sıra 1470 adet tıbbi cihaza da el konuldu.

Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü