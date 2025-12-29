Merdiven altı muayenelerden 4 bin 655 kaçak ilaç ele geçirildi

Adana'da merdiven altı 2 muayeneye yapılan operasyonda antibiyotik, serum ve ağrı kesici gibi 4 bin 655 adet kaçak ilaç ve bin 470 adet tıbbi cihaz ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bulunan merdiven altı 2 muayeneye baskın yaptı. Yapılan baskında kaçak olduğu tespit edilen antibiyotik, ağrı kesici, serum gibi 4 bin 655 adet ilaç ele geçirildi. Muayenelerde ilaçların yanı sıra 1470 adet tıbbi cihaza da el konuldu.

Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ADANA