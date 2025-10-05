Adana'da İsrail'e Protesto: Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi

Adana'nın Karataş ilçesinde vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto için teknelerle denize açıldı.

Karataş ilçesinde vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak, aktivistleri alıkoymasını protesto için Karataş Limanı'nda bir araya geldi. Açıklamanın ardından ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atan vatandaşlar, teknelerle Akdeniz'e açıldı. Sahilde tur atan tekneler, tekrar kıyıya döndü.

Filistin'e destek için limana gelen Hatice Bolat, "Filistin'e destek olmak istiyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Biz onlar için varız. Onların özgürlüğü için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlerleyen günlerde desteğimiz daha çok artacak. Bu gemilerle biz de gideceğiz. Yeter ki göndersinler. Buradan gemi kalkacak. Yardım kampanyalarımız var. Tüm Türkiye'nin desteğini istiyoruz" dedi.

"Amacımız buradan dünyaya mesaj vermek"

Ahmet Hamdiözlü adlı vatandaş ise, "Bugün buraya Adana halkı olarak İsrail'i protesto etmek amacıyla geldik. Burada irademizi ortaya koyup, irademizi Gazze limanına ulaştıracağız. Amacımız buradan dünyaya mesaj vererek, zalimlerin zulümlerini ortaya dökmek" ifadelerini kullandı.

Filistin'e ve Sumud Filosu'na destek gösterisine AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve parti teşkilatının yanı sıra, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADANA