Adana'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce, üniversitedeki öğrenci topluluklarının başkanlarına yönelik "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen "Geleceğin Liderleri Akademisi" programı, üniversitenin öğrenci topluluk başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Program, etkili liderlik, iletişim becerileri, kariyer planlaması ve yöneticilik vizyonu gibi alanlarda öğrenci liderlerine kapsamlı bir gelişim süreci sunmayı hedeflediği belirtildi.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, akademinin gençlere geniş bir gelişim zemini sunduğunu belirterek, "Geleceğin Liderleri Akademisi sadece bir eğitim değil; bir vizyon geliştirme ve öz farkındalık kazanma yolculuğudur" dedi.

Yalınız, program sürecinde katılımcıların alanında uzman isimlerle bir araya geleceğini vurgulayarak, "Önümüzdeki 6 ay boyunca sizleri hem bugüne hem de geleceğe hazırlayacak çok önemli konular ele alınacak. Ayrıca, kamu ve özel sektörden alanında önemli isimleri de ağırlayarak, onların deneyim ve birikimlerinden istifade edeceğiz" şeklinde konuştu.

Eğitim dönemi sonunda akademiyi başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası verileceği kaydedildi. - ADANA