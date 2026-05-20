Yaşlı adam metro köprüsü altında hayat mücadelesi veriyor

Adana'da ev sahibinin tadilat bahanesiyle evden çıkardığı 72 yaşındaki Faruk Yokuş, metro köprüsü altında yaşam mücadelesi verirken araba çarpması sonucu yaralandı. Hastanede tedavi gören yaşlı adam, taburcu olduktan sonra yeniden köprü altına dönmek zorunda kaldı.

Adana'da ev sahibinin "tadilat yapacağız" diyerek evden çıkarmasının ardından metro köprü altında hayat mücadelesi vermeye başlayan yaşlı adam, araba çarpması sonucu yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Faruk Yokuş'un hayatı, kirada oturduğu evden çıkarılmasıyla değişti. Yaşlılık maaşıyla geçimini sağlayan Yokuş, iddiasına göre ev sahibi tarafından "tadilat yapılacağı" söylenerek evden çıkarıldı. Ancak kısa süre sonra evin yeniden kiraya verildiğini öne süren Yokuş, kalacak yeri olmayınca metro köprüsü altında yaşamaya başladı.

Sokakta yaşam mücadelesi veren yaşlı adama geçtiğimiz günlerde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Yaklaşık 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı adam, yeniden köprü altına dönmek zorunda kaldı.

Yaşadığı zorlukları anlatan Faruk Yokuş, "Benim evim yok. Ben bu mahallede 4 yıl kirada oturdum. 'Tadilat yapacağız' yalanıyla beni evden çıkardılar. Hemen arkasından kiraya verdiler. Kirayı her ay düzenli ödüyordum. Yaşlılık maaşım var. Vücudumun çoğu yerinde yaralar var. Bana araba çarptı. Hastaneye gittim, 3 gün sonra taburcu ettiler. Allah'tan başka kimsem yok. Bir oğlum vardı, 24 yaşında rahmetli oldu. Bir kızım var, onunla da 4 yıldan bu yana konuşmuyoruz. Burada kalmak çok zoruma gidiyor. Sıcak bir yuvam olsun istiyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

