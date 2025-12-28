Haberler

Adana'da 2025'te 3 bin 865 kedi ve 3 bin 577 köpeğe çip takıldı

Adana'da 2025'te 3 bin 865 kedi ve 3 bin 577 köpeğe çip takıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılı itibarıyla Adana'da toplamda 3 bin 865 kedi ve 3 bin 577 köpeğe mikroçip takıldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında evcil hayvanlar için bu uygulamanın son başvuru tarihi 31 Aralık 2025.

Adana'da 2025 yılında 3 bin 865 kedi ve 3 bin 577 köpeğe çip takıldığı bildirildi.

Evcil hayvanlara mikroçip takılmasını zorunlu hale getiren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikte verilen ek süre 31 Aralık 2025 tarihinde sona eriyor. Bu kapsamda, Adana'da 2025 yılı içinde şimdiye kadar 3 bin 865 kedi ve 3 bin 577 köpek kayıt altına alınarak mikroçip uygulaması tamamlandı.

Yetkililer, evcil hayvan sahiplerine son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğu uyarısını yineleyerek, mikroçip uygulamasının hayvanların kaybolması ya da sokağa terk edilmesi durumunda kimliklendirme ve takibi kolaylaştırdığını vurguladı.

Mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerinin idari para cezasıyla karşılaşabileceği hatırlatılırken, işlemlerin il ve ilçe tarım müdürlükleri ile yetkili veteriner kliniklerinde yapılabildiği kaydedildi.

Hayvanseverler ve veteriner hekimler ise uygulamanın hem hayvan güvenliği hem de kayıtlılık açısından önemli olduğunu belirterek, 31 Aralık öncesi yoğunluk yaşanmadan başvuruların yapılması çağrısında bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

2016 Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

Henüz 18 yaşında! Bu çocuğu Türkiye'de tutmak imkansız
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor

Dünya genelinde vakalar azalırken Türkiye'deki tablo korkuttu
18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

Henüz 18 yaşında! Bu çocuğu Türkiye'de tutmak imkansız
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı

Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı