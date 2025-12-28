Adana'da 2025'te 3 bin 865 kedi ve 3 bin 577 köpeğe çip takıldı

Adana'da 2025 yılında 3 bin 865 kedi ve 3 bin 577 köpeğe çip takıldığı bildirildi.

Evcil hayvanlara mikroçip takılmasını zorunlu hale getiren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikte verilen ek süre 31 Aralık 2025 tarihinde sona eriyor. Bu kapsamda, Adana'da 2025 yılı içinde şimdiye kadar 3 bin 865 kedi ve 3 bin 577 köpek kayıt altına alınarak mikroçip uygulaması tamamlandı.

Yetkililer, evcil hayvan sahiplerine son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğu uyarısını yineleyerek, mikroçip uygulamasının hayvanların kaybolması ya da sokağa terk edilmesi durumunda kimliklendirme ve takibi kolaylaştırdığını vurguladı.

Mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerinin idari para cezasıyla karşılaşabileceği hatırlatılırken, işlemlerin il ve ilçe tarım müdürlükleri ile yetkili veteriner kliniklerinde yapılabildiği kaydedildi.

Hayvanseverler ve veteriner hekimler ise uygulamanın hem hayvan güvenliği hem de kayıtlılık açısından önemli olduğunu belirterek, 31 Aralık öncesi yoğunluk yaşanmadan başvuruların yapılması çağrısında bulundu. - ADANA