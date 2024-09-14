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Adana'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Okul Boyama Projesi

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Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca 16 okulda 16 bin 531 metrekare iç cephe ve 2 bin 260 metrekare dış cephe boyama işlemleri gerçekleştirdi. Ayrıca, ahşap atölyesinde 4 okul için 312 masa ve 235 sıra yenilendi. Tüm bu projeler için yaklaşık 1 milyon 350 bin TL tasarruf sağlandı. Çalışmaların sonuçları yerinde incelemek üzere adli yetkililer, Şehit Samet Özkan ilkokulunu ziyaret etti.

Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri, 16 okulda 213 sınıf ve 24 koridordan oluşan 16 bin 531 metrekare iç cephe, 2 bin 260 metrekare dış cepheyi boyadı.

Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün koordinesinde mobil boya ekipleri tarafından 2024 yılı boyunca 12 tanesi yaz tatili döneminde olmak üzere toplam 16 okulda 213 sınıf ve 24 koridordan oluşan 16 bin 531 metrekare iç cephe, 2 bin 260 metrekare dış cephe ve ihata duvar boyandı. Ayrıca 4 okulun 2 bin 725 metrekare bahçesinin çapalanarak temizlik işlemleri ile 58 sınıf, 11 koridor ve 84 odanın düzenlenmesi ve temizlenmesi yapıldı. Bununla birlikte Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Ahşap Atölyesinde 4 okulun toplamda 312 adet öğrenci masası ve 235 adet öğrenci sırası yenilendi. Tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurulduğunda, tüm bu çalışmalar için ödenmesi gereken yaklaşık 1 milyon 350 bin TL tasarruf sağlandı.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından, çalışmaların sonuçlarını yerinde görebilmek için Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taşkın Çörekli, Cumhuriyet Savcıları Osman İlkutli ve İrfan Alper, Adana Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile ilçe milli eğitim müdürleri tarafından Şehit Samet Özkan ilkokulu ziyaret edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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