Adana'da buruk bayram: Depremde ölenlerin kabirlerine şeker bıraktılar

Adana'da Ramazan Bayramı öncesi depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret eden yakınlarının şeker ve ayıcık bırakması dikkat çekti. 4 yaşındaki Nil de 80 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybeden anneannesi ve dedesinin mezarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adana'da 11 bina çöktü, 418 kişi hayatını kaybetti. Buruk bir şekilde Ramazan Bayramı'nı karşılayan hayatını kaybedenlerin yakınları, Kabasakal Mezarlığı'nı ziyaret etti. Depremzedeler, yakınlarının mezarlarına çiçek ve bayram şekeri bırakıp, dualar etti. Ayrıca bir mezarın kenarına bırakılan ayıcık da dikkat çekti. 4 yaşındaki Nil Ölçer de yıkılan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybeden anneannesi Hülya ile dedesi Zafer Yürk'ün mezarını ziyaret etti.

Hayatını kaybeden yaşlı çiftin aile dostu Murat Günay, ilk bayramın verdiği hüznü yaşadıklarını kaydederek, "Buraya kendi yakınlarımızın ziyaretine gelmiştik. Aile dostumuzu da görmek istedik. Sadece 11 il değil, tüm Türkiye'nin canı yandı. Acımız büyük. Bugünleri metanetle aşacağız" dedi.

"Kendini bilmezlerin yaptığı hatalar, insanların hayatına mal oldu"

Bekir Özcan ise, depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nda yakın arkadaşı Sefa, eşi Sonay ve çocukları Armağan Gül'ü kaybettiklerini söyledi. Bayram öncesi arkadaşının ve ailesinin mezarını ziyaret eden Özcan, "40 yıllık dostum eşi ve oğluyla birlikte burada yatıyorlar. İyi bir arkadaş, dost ve kardeşti benim için. Birbirimizden hiç ayrılmıyorduk. Bayramda da birlikte olacaktık, gittiler. Kendini bilmezlerin yaptığı hatalar, buradaki insanların hayatına mal oldu. Allah'a havale ettik, yapacak bir şey yok" diye konuştu. - ADANA