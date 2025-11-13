Adana'da Boğazından Bıçaklanan Kadın Engelli Kaldı

Adana'da ayrıldığı genç kadını boğazından bıçaklayıp engelli kalmasına sebep olan saldırganın babası, "Ben oğlumu savunmuyorum. 1 kere boğazından bıçakladı. Gelinimin boğazındaki izler dikiş izi. Ben torunlarımı istiyorum, canımı alın ama torunlarımı verin" dedi.

Ev hanımı Nazmiye Çalışkan (29), 2020 yılında terzilik yapan İ.D.Ö. (30) ile dini nikahla evlendi. Çiftin S. (4) ve A.A. (3) isminde biri engelli 2 evlatları dünyaya geldi. Nazmiye Çalışkan, geçtiğimiz ocak ayında eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürerek ayrılıp ailesinin evine gitti. 10 Nisan 2025'te İ.D.Ö., iddiaya göre, çocuklarından S.'yi yanında götürdü.

12 Nisan 2025 günü ise ayrıldığı eşini arayıp 'Çocuk durmuyor, gel' diyerek babasının evine çağırdı. Buraya giden anne Çalışkan, evine geri döneceği sırada iddiaya göre, ayrıldığı eşi İ.D.Ö, tarafından evladının gözü önünde boynundan ve boğazından bıçaklanıp darp edildi.

Çocukların feryatları ve evdeki bağırışımalar üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evden kaçan şüpheli eski eşi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüzde 96 engelli kaldı

Hastaneye kaldırılan Nazmiye Çalışkan, 4,5 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü ve yüzde 96 engelli kalıp yürüme kabiliyetini yitirdi. 2 çocuğuyla bir başına kalan Çalışkan, geçtiğimiz haftalarda ise üst üste hastaneye gitmesi gerektiği için evlatlarını dedesinin evine bıraktı. Bu sırada ise mahallede yardım dağıtan bir dernek çocuğun o hallerini görüp sosyal medyada paylaştı ve çocuğun dedesi de 'Anneleri çocukları terk etti' diyerek beyan verdi. Bunun üzerine çocuklar anında devlet korumasına alındı.

Anne Nazmiye Çalışkan'ın feryadı İhlas Haber Ajansı tarafından geçtiğimiz 10 Kasım'da 'Eşi boğazını kesti engelli kaldı: 2 çocuk annesi dehşet anlarını ilk kez anlattı' başlığıyla haber yapıldı.

Bunun üzerine Nazmiye Çalışkan'ın eski kayınbabası İzzet Özgül, açıklamalarda bulunup gelinini suçladı. 2 torununa kendisinin çok iyi baktığını öne süren Özgül, devlet korumasındaki torunlarının yeniden kendisine verilmesini istedi.

"6 defa bıçaklama olmadı"

Oğlunun eşini 1 kere bıçakladığını, Çalışkan'ın boğazındaki izlerin dikiş izi olduğunu belirten Özgül, "8 aydır ben torunlarıma bakamasam onlar bugüne kadar yaşayabilir miydi. Benim eski gelinim beni şikayet etmiş. O çocuklara bakamam dedi ve çocukları bana bıraktı. Ben oğlumu savunmuyorum. 1 kere boğazından bıçakladı, 6 defa bıçaklama olmadı. Boğazındaki izler dikiş izi, birde dövme var boğazının altında, dikkat ederseniz 1 tane iz var. Olay günü ben zaten ambulansı, polisi çağırdım. Biz adalete sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Benim canımı alın ama torunlarımı verin"

Torunlarına kendisinin bakmak istediğini anlatan Özgül, "Olaydan sonra bıçağı alıp ben poşete koydum ve polislere teslim ettim. Arkamdan gelip torunum bıçağı görmesin istedim. Bunların hepsi mahkemede söylendi. Ben torunlarımın arkasındayım, benim canımı alın ama torunlarımı verin" dedi. - ADANA