Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.45'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş il sınırına yakın bir noktada gerçekleşen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kahramanmaraş il sınırına yakın bir noktada gerçekleşen deprem ilçe merkezi ve Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbar yapılmadı.