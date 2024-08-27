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Adana'da 34 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 201 Kişi Yakalandı

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Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalarda 34 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 201 kişiyi yakaladı. Ayrıca, narkotik madde, uyuşturucu hap ve çalıntı araçlar da ele geçirildi.

ADANA'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 34 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 201 kişiyi yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye, araştırma ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri 19-25 Ağustos tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 23 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 679 mermi ele geçirdi. Yapılan asayiş çalışmalarında silahların yanı sıra, 48,4 gram narkotik madde, 531 uyuşturucu hap, 2 çelik yelek, 8 çalıntı araçta ele geçirildi. Hırsızlık, gasp, kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 201 kişi de yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8'i ruhsatsız silah yakalattığı için diğer 26 kişi de çeşitli suçlardan olmak üzere toplamda 34 kişi tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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