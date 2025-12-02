Haberler

Adana'da 30 Yaşındaki Okan'ın Zorlu Yaşam Mücadelesi

6 yaşında yaşadığı bir kaza sonucu bedensel ve zihinsel engelli hale gelen Okan, annesiyle birlikte sınırları kısıtlı bir yaşam sürüyor. Okan'ın mutluluğu, jandarma ve polis araçlarını görmekte bulduğu hayatta kalma umuduna bağlı.

Adana'da 30 yaşındaki Okan 6 yaşındayken bahçede oynadığı sırada boynuna batan bir tel nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli hale geldi. 24 yıldır evinin penceresinde annesiyle kurduğu küçük dünyada yaşamını sürdüren Okan en çok jandarma ve polis araçlarını görünce seviniyor.

Feke ilçesinde esnaflık yapan Ali ve eşi Hacer Ersin çiftinin en büyük çocuğu Okan (30), 24 yıl önce yaşanan talihsiz bir kaza nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli kaldı. İlçeye bağlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde 6 yaşındayken bahçede oyun oynadığı sırada boynuna batan tel ile yürüyemez hale gelen Okan şimdi bağımlı olduğu yatığının yanındaki pencereden dışarıyı izleyerek, hayata tutunuyor. Yıllarca oğlunu sırtında taşıyarak ona dışarıda hava aldırmaya çalıştığını belirten Anne Hacer Ersin, oğlunu mutlu görmenin kendini teselli ettiğini söyleyerek ulaşım ve sosyal yaşam imkanlarının kısıtlı olduğunu anlattı.

"Okan mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz"

Anne Hacer Ersin," 3 oğlum var, 2'si asker. Okan 6 yaşından sonra engelli oldu. Feke'de bahçede oynarken boynuna tel battı ve bu hale geldi. Köy hayatında ulaşım ve kilo sorunları bizi çok zorluyor ama onunla olmak benim yaşama sevincim. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Oyuncak istiyor, ne görse almak istiyoruz. Kışın köyde kalamıyoruz, hastalanır diye. Okan'ın tedavisi için çok uğraştık ama doktorlar beyinde çökme ve çapraz hasar olduğunu, iyileşme ihtimalinin olmadığını söyledi. Keşke tedavi imkanı olsa ama yok. 22 yaşına kadar hep sırtımda taşıdım. Şimdi 4 kişiyle zor kaldırıyoruz. Torunlarım parka gideceğim dediğinde Okan üzülüyor, hırçınlaşıyor" dedi.

Jandarma ve polis arabaları geline çok seviniyor

Yatağa bağımlı yaşayan Okan Ersin, en büyük keyfinin oyuncakları olduğunu söyledi. Ersin" Jandarma ve polis arabaları gelince çok seviniyorum. En çok kamyon ve kepçe seviyorum. Annemle oturup televizyon izliyorum. Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum "diye konuştu. - ADANA

Haberler.com
