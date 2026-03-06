Haberler

Vali Yavuz: "Adanalı hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için sahadayız"

Vali Yavuz: 'Adanalı hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için sahadayız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, kent genelinde 2 bin 331 polis ve jandarma ile asayiş uygulaması düzenlendi. Vali Mustafa Yavuz, vatandaşların huzuru için sahada olduklarını açıkladı.

Adana'da kent genelinde 2 bin 331 polis ile vatandaşları huzuru için asayiş uygulaması düzenlendi. Uygulama noktasında denetimlerde bulunan Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Adanalı hemşehrilerimizin huzuru güvenliği için dün olduğu gibi bugünde yarında sahada olacağız" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı kentte 15 ilçede vatandaşın huzuru ve güvenliği için asayiş uygulaması düzenlendi. Adana Valisi Mustafa Yavuz uygulama noktalarını denetleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Denetlemelerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Bugün ilimiz genelinde 15 ilçemizde hem emniyet, jandarma ve sahil güvenlik unsurlarımızla birlikte vatandaşımızın huzuru Adanalı hemşehrilerimize güvenliği için bugün saat 9'dan itibaren gece geç saatlere kadar uygulama yapıyoruz" dedi.

"2 bin 331 personelimiz ile sahadayız"

Vali Yavuz, "380 ekibimiz, 2 bin 331 personelimiz ile birlikte sahadayız. Uygulama noktalarını ziyaret edip, arkadaşlarımıza başarılar diledik. Vatandaşlarla sohbet edip selam verdik. Onların huzuru ve güvenliği için bugün ve bundan sonra da sahada olacağımızı ifade ettik. Yaklaşık 2 milyon 500 bin Adanalı hemşehrilerimiz huzuru güvenliği için dün olduğu gibi bugünde yarında sahada olacağız" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı

Fahrettin Altun, büyükelçi oldu
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık

İran, piyasaları alt üst edecek kararından sınırlı geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran'dan Trump çıldırtacak sözler! Epstein detayı dikkat çekti
Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı