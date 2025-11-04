Haberler

Adana'da 18. Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı Açıldı

Güncelleme:
Adana'da 120 firmanın katılımıyla 18'inci Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı düzenlendi. Açılış törenine katılan Vali Yavuz Selim Köşger, tarım fuarının bölgedeki önemi ve katılımcı firmaların teknolojik gelişmelere uyum sağlaması hakkında bilgi verdi. Fuar, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.

ADANA'da 18'inci Uluslararası Tarım ve Sera- Bahçe Fuarı, 120 firmanın katılımıyla açıldı.

TÜYAP Kongre Merkezi'nde bu yıl 18'nci kez düzenlenen fuarın açılışına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tüyap Fuarcılık Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, oda temsilcileri, üreticiler ve firma sahipleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, tarımla ilgilenen tüm vatandaşları fuara davet etti. Köşger, "Çukurova Bölgesi, tarım için en önemli bölgelerimizden bir tanesi. Ürün çeşitliliği açısından en kıymetli ovamız. Tarım fuarının burada gerçekleştiriliyor olması çok önemli. Dünyadaki teknolojik gelişmelere adapte olmuş yerli firmaların olması bizi sevindiriyor. Çok yüksek katılımlı bir tarım fuarı gerçekleştiriliyor. Çiftçilerimizi ve Türkiye genelinde tarımla ilgilenen herkesi buraya bekliyoruz. Fuara bu sene 120 katılımcı katıldı. Tarımın başkenti Adana'da böyle bir fuarın gerçekleştirilmesi bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Fuar, 8 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
