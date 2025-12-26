Adana'da hükümlüler tahliye olmaya başladı
TBMM'de kabul edilen 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle Adana'daki cezaevinde tahliye işlemleri başladı. Suçları 31 Temmuz 2023 ve öncesini kapsayan hükümlüler ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
TBMM'de kabul edilen 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle, 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçları kapsayan düzenlemeden yararlanan hükümlüler için Adana Kürkçüler Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliye işlerim başladı.
Cezaevinden çıkan hükümlüleri, aileleri büyük bir sevinç ile karşıladı. Hükümlüler ailelerine sarılarak tahliye olmanın mutluluğunu yaşadı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel