Adalet Komisyonu Başkanı, Rektörü ziyaret etti

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Adalet Komisyonu Başkanı Mert Gümüşay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Çakar, üniversite bölgesinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaya devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmaları kendisini ziyarete gelen Adalet Komisyonu Başkanı Mert Gümüşay'a anlattı. Rektör Demircan Çakar, Adalet Komisyonu Başkanı Mert Gümüşay'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel