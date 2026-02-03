Adli Görüşme Odaları (AGO) personeline İzmir'de süpervizyon eğitimi

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde, Adli Görüşme Odalarında (AGO) görev yapan personelin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla düzenlenen "Süpervizyon Temelli Ege Bölgesi Toplantısı" İzmir'de başladı.

2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında İzmir Adliyesi Sosyal Tesisler Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programı; Karşıyaka, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla, Söke ve Uşak Cumhuriyet Başsavcılıklarında görevli sosyal çalışmacı, pedagog ve psikologların katılımıyla organize edildi. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ahmet Haner başkanlığında planlanan toplantının açılış programına; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağlar Ertaş katıldı.

Beş gün sürecek olan program kapsamında, adli görüşmeci olarak fiilen görev yapan personelin saha uygulamalarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Süpervizyon temelli oturumlarda, adli süreçlerde mağdur hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. - İZMİR