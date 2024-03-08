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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Aydın'a ziyaret gerçekleştirdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın Valiliği'ni ziyaret etti ve daha sonra Aydın Adalet Sarayı ve Aydın Baro Başkanlığı'na geçti.

Bir dizi ziyaret için Aydın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ilk durağı Aydın Valiliği oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin İncirliova ve Germencik ilçelerindeki seçim ofislerinin açılışı için Aydın'a geldi. Bakan Tunç'un Aydın'daki ilk durağı ise Aydın Valiliği oldu. Valilik önünde Vali Yakup Canbolat ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Tunç, çiçek takdiminin ardından valilik makamına geçerek valilik ziyaret defterini imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Tunç, Vali Canbolat ve il protokolü ile görüştü. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Tunç'un ikinci ziyareti Aydın Adalet Sarayı oldu. Vali Canbolat ile birlikte adliyeyi ziyaret eden Bakan Tunç, ardından Aydın Baro Başkanlığı'na geçti. Aydın'da yapılan çalışmaların da görüşüldüğü ziyaretin ardından Bakan Tunç, beraberindeki heyetle İncirliova'ya geçti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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