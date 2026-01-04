Haberler

Türk Dış Politikası Uluslararası Hukuka Dayanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye'nin dış politikası, güç odaklarına göre değil; uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillenir. Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye'nin dış politikası, güç odaklarına göre değil; uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillenir. Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin dış politikası, güç odaklarına göre değil; uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillenir. Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, adalet, hakkaniyet ve vicdan üzerine inşa edilmiş bir uluslararası sistem ihtiyacını her platformda dile getiren; küresel krizlerde devlet aklı ve uluslararası hukuk zemininde hareket eden bir liderdir. Bu açık ve tutarlı çizgi ortadayken, CHP Genel Başkanı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir.

Ülkemizin dış politikası, köklü bir medeniyet birikiminin izlerini bugüne taşıdığı gibi sorumlu ve ilkeli bir devlet anlayışını da yansıtmaktadır. Bu alan gündelik malzemelerle polemik üretme alanı değildir. Türkiye, bugün olduğu gibi bundan sonra da meşruiyet ve uluslararası hukuk temelinde hareket etmeye; krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımları görmeniz lazım! Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye damga vurdu

Paylaşımları görmeniz lazım! Tüm ülke Ferdi'yi konuşuyor
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in acı günü
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Paylaşımları görmeniz lazım! Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye damga vurdu

Paylaşımları görmeniz lazım! Tüm ülke Ferdi'yi konuşuyor
Manchester United yine takıldı! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

3 dakikada 2 gol! Bu takımın hali ne olacak?
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı