Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş Açıklaması

Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç, Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında açıklama yaparak yargının takdirinin önemli olduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının kesinleşmesini bekleyeceklerini belirtti.

Adalet Bakanı Tunç: (Selahattin Demirtaş) "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen yargının, Anayasa Mahkemesi'nin kararı kesinleşene kadar. İlgililer başvurusunu yaptı. Bu konuda tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz" - ANKARA

