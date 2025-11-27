Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç, Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında açıklama yaparak yargının takdirinin önemli olduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının kesinleşmesini bekleyeceklerini belirtti.
Adalet Bakanı Tunç: (Selahattin Demirtaş) "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen yargının, Anayasa Mahkemesi'nin kararı kesinleşene kadar. İlgililer başvurusunu yaptı. Bu konuda tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel