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Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmada 433 şüpheli ve 112 tutuklu olduğunu açıkladı

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Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmada 433 şüpheli bulunduğunu ve 112 kişinin tutuklu olduğunu açıkladı. Gürlek'e göre 186 kişiye adli kontrol uygulandı, 38 şahıs firari; 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin mal varlığı ile banka hesaplarına bloke tedbir konuldu.

Adalet Bakanı Gürlek: "Soruşturmanın geldiği noktada, 433 şüpheli şahıs bulunmaktadır. 112 kişi tutuklu olup 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 38 şahıs firaridir ve haklarında yakalama kararı çıkartılmıştır. 359 gerçek kişi 111 tüzel kişi hakkında mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke tedbir işlemi uygulanmıştır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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