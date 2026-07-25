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Açık hava sineması bu kez Bakacak köyünde

Açık hava sineması bu kez Bakacak köyünde
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Etkinlikleri, Gölyaka ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Etkinlikleri, Gölyaka ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken, vatandaşlar yıldızların altında nostaljik bir sinema akşamı yaşadı.

İl Özel İdaresi tarafından köylerde sosyal ve kültürel hayatı canlandırmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Etkinlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Etkinliklerin altıncı durağı, Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak Köyü oldu. Yaz akşamlarını nostaljik bir atmosferle buluşturan etkinlikte, köy meydanı her yaştan vatandaşın katılımıyla doldu. Sandalyelerini alarak meydana gelen vatandaşlar, açık havada sinema keyfi yaşarken eski yaz akşamlarının sıcaklığını yeniden hissetti.

Sinema gösterimi öncesinde çocuklar için kurulan şişme oyun parkı ve eğlence alanı büyük ilgi gördü. Minikler gönüllerince eğlenirken, aileler de etkinliğin keyfini birlikte çıkardı.

Gökyüzü altında yıldızlar eşliğinde gerçekleştirilen sinema gösterimi, komşuluk kültürünü güçlendiren ve köy halkını bir araya getiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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