Abdülvahap Gazi Hazretleri Türbesi'nde muharrem ayı etkinliği

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Abdülvahap Gazi Hazretleri Türbesi'nde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ve pilav ikram edildi.

Abdülvahap Gazi Hazretleri Türbesi'nde düzenlenen programda Abdülvahap Gazi Hazretleri'nin kabri başında dualar edilip, Kur'an-ı Kerim okundu. Etkinlik çerçevesinde vatandaşlara aşure ve pilav ikram edildi. Organizasyonu düzenleyenler, bu tür etkinliklerin toplumun kaynaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Abdülvahhap Gazi Hazretleri, Peygamber Efendimizin (sav) sancaktarı ve sahabe-i kiramdan biridir. Kaynaklarda H.122/M.740 tarihinde Afyon Kalesi'nin kuşatılması sırasında Battal Gazi ile birlikte savaştığı, yaralanarak askerleri tarafından bir göl kenarına getirildiği ve orada şehit olduğu yer almaktadır. Bu gölün Eber Gölü olduğu ve gölün yakınlarında bulunan tepede de türbesinin bulunduğu bilinmektedir. - AFYONKARAHİSAR