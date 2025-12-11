Haberler

ABD, Venezuela açıklarında el konulan petrol tankerine yapılan operasyonun görüntülerini yayınladı

Güncelleme:
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, yapılan operasyonla ilgili detayları paylaştı. Venezuela açıklarında, yaptırımlara rağmen petrol sevk eden bir tanker güvenli bir şekilde ele geçirildi. İç Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, yaptırımlara rağmen Venezuela ve İran'dan petrol taşımak için kullanılan bir ham petrol tankerine el konulduğunu belirterek, operasyon anına ilişkin görüntüleri yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela açıklarındaki bir petrol tankerine el konulduğunu doğrulamasının ardından, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den konuyla ilgili açıklama geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Bondi, ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve ABD Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle, yaptırımlara rağmen Venezuela ve İran'dan petrol taşımak için kullanılan bir ham petrol tankerine el konulduğunu söyledi. El konulan tankerin yabancı terör örgütlerini destekleyen yasadışı petrol nakliye ağında yer aldığı için yıllardır ABD tarafından yaptırımlara tabi tutulduğunu hatırlatan Bondi, "Venezuela açıklarında gerçekleştirilen bu el koyma işlemi güvenli ve emniyetli bir şekilde tamamlandı. Yaptırım uygulanan petrolün nakliyesini önlemek için İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kanunları çiğneyenleri bulamayacağımız yer yok"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise, yaptırımlara rağmen yabancı terörist örgütleri desteklemek amacıyla Venezuela ve İran'dan petrol taşıyan bir ham petrol tankerine el konulduğunu belirterek, "Ülkemize yönelik tehdit oluşturan veya kanunları çiğneyenleri karada veya denizde bulamayacağımız hiçbir yer yok" açıklamasında bulundu. FBI Direktörü Kash Patel de, el konulan tankerin yabancı terörist örgütleri destekleyen yasadışı bir nakliye ağının parçası olduğunu yineleyerek, operasyona katkı sağlayan tüm ABD güvenlik birimlerine teşekkür etti. - WASHINGTON

Haberler.com

