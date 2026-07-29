Haberler

ABD ve Suudi Arabistan’dan Irak’taki İran destekli gruplara ortak saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, Suudi Arabistan ordusu ile birlikte Irak’taki İran destekli milis gruplara ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

ABD ordusu, Suudi Arabistan ordusu ile birlikte Irak'taki İran destekli milis gruplara ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

ABD'den İran'a karşı yeni askeri hamle geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ordusu ile birlikte Irak'taki İran destekli milis gruplara ait askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar düzenlendiği bildirildi. Hedef alınan milis grupların İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) talimatıyla ABD güçleri ile Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef aldığı belirtilerek, "ABD ve Suudi Arabistan savaş uçakları, son 72 saat içinde DMO tarafından yönlendirilen 30'dan fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısına güçlü bir yanıt olarak, Irak'ın doğusundaki çok sayıda terörist lojistik altyapıyı ve silah tesisini vurdu" ifadelerine yer verildi.

"600'ü aşkın saldırı girişiminde bulundular"

ABD güçlerine yönelik haksız saldırıların başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulanan açıklamada, "Şubat ayından Nisan 2026'ya kadar, Irak'taki İran yanlısı terörist milisler tarafından ABD vatandaşlarına ve tesislerine yönelik 600'den fazla saldırı girişiminde bulunuldu" denildi. Açıklamada, "DMO ve onun terörist vekilleri, ABD'nin daha fazla askeri misillemesine hedef olmamak için bu saldırılarını durdurmalıdır" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin

"Tehditleri kaldıracak gücüm yok, hakkınızı helal edin"
Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para

Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu

Yangın çıkan tarlada tüyler ürperten manzara